В Мухоршибирском районе нашли нарушения на каменноугольном месторождении

Сотрудники Росгвардии Бурятии провели плановую выездную проверку объекта топливно-энергетического комплекса в Мухоршибирском районе.

- В результате проверки каменноугольного месторождения, принадлежащего одному акционерному обществу, было выявлено более 13 нарушений, в том числе нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК, - сообщили в Росгвардии.

Компании было выдано предписание об устранении выявленных недостатков, а в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.30 КРФобАП.

Только в 2023 году по результатам проверок 17 объектов топливно-энергетического комплекса региона Росгвардия обнаружила более 70 нарушений установленных требований.

Фото: Росгвардия Бурятии