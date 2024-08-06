Происшествия 06.08.2024 в 12:16

В Заиграево вода подмывает автодорогу

Также готовится эвакуация жителей СНТ «Лето»
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Текст: Андрей Константинов
В Заиграево вода подмывает автодорогу
На въезде в поселок Заиграево произошел частичный подмыв автомобильной дороги. Как сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», в настоящее время там ведется отсыпка поврежденного участка, в работах задействованы 2 единицы техники.  

Заезд в Заиграево сейчас осуществляется через железнодорожный переезд в местности «Заречка».

Как уже сообщал «Номер один», ситуация с подтоплением в Заиграевском районе остается сложной. Под угрозой потопа находятся еще два населенных пункта – Онохой и Усть-Брянь. В этом селе уже готовится эвакуация жителей СНТ «Лето».

Тем временем в районе активизировались представители прокуратуры. Они будут следить за тем, как местные власти устраняют последствия паводков.


«В результате обильных осадков подтоплены частные жилые дома, приусадебные участки и автомобильные дороги в селах Татарский Ключ, Старая Брянь, Шабур, Челутай (24 км), Заиграево и других населенных пунктах. Прокурор района Тимур Башкуев с выездом на места оценил полноту принимаемых мер по восстановлению объектов дорожной инфраструктуры. Прокуратурой главам муниципальных образований объявлены предостережения о недопустимости нарушений федерального законодательства, им указано на необходимость проведения дополнительных мероприятий по защите населения и минимизации последствий паводков», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Заиграево-инфо.24/7», прокуратура Бурятии
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