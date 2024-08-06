В Селенгинском районе Бурятии готовятся к подтоплению

В Селенгинском районе Бурятии введен режим «Повышенная готовность», сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7». Причиной этого стало повышение уровня воды в реках Селенга, Чикой и Хилок. В поселке Новоселенгинск уже зафиксирован выход воды на пойму.





Местные власти уже готовятся предпринять превентивные меры. В частности, обсуждается вопрос о прокопке канала вдоль федеральной трассы около Новоселенгинска. Местным жителям рекомендовано эвакуировать скот со стоянки около реки Хилок.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии