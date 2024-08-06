Происшествия 06.08.2024 в 12:55

В Улан-Удэ пропала молодая женщина

Местонахождение горожанки не известно с 20 июля
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропала молодая женщина
Отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 27-летней жительницы Улан-Удэ Аяны Мижитовой. Молодая женщина пропала 20 июля, с этого времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы чёрные ниже пояса, глаза карие.

Особая примета: шрам на шее.

Одежда: чёрная кожаная куртка, светло-голубые джинсы, бежевые кроссовки. При себе имела черную сумку.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей горожанке, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.
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