Происшествия 06.08.2024 в 12:55
В Улан-Удэ пропала молодая женщина
Местонахождение горожанки не известно с 20 июля
Текст: Андрей Константинов
Отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 27-летней жительницы Улан-Удэ Аяны Мижитовой. Молодая женщина пропала 20 июля, с этого времени её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы чёрные ниже пояса, глаза карие.
Особая примета: шрам на шее.
Одежда: чёрная кожаная куртка, светло-голубые джинсы, бежевые кроссовки. При себе имела черную сумку.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей горожанке, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы чёрные ниже пояса, глаза карие.
Особая примета: шрам на шее.
Одежда: чёрная кожаная куртка, светло-голубые джинсы, бежевые кроссовки. При себе имела черную сумку.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей горожанке, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.
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