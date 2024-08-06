Происшествия 06.08.2024 в 13:31
В Бурятии 70-летняя женщина-водитель попала в ДТП
Пенсионерка врезалась в дорожное ограждение
Текст: Андрей Константинов
Два ДТП с участием женщин-водителей произошло за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, утром 5 августа на ул. Вокзальной в поселке Наушки 70-летняя пенсионерка за рулем «Форда» не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. В результате аварии пожилая женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
Днем в Тарбагатайском районе 47-летняя женщина на «Тойоте Пассо» в 100 метрах от СНТ «Селенга» при обгоне совершила столкновение с «Камазом» с последующим наездом на тросовое ограждение. В результате аварии травмы получил 14-летний пассажир легковушки.
Фото: ГИБДД Бурятии
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