В Бурятии 70-летняя женщина-водитель попала в ДТП

Днем в Тарбагатайском районе 47-летняя женщина на «Тойоте Пассо» в 100 метрах от СНТ «Селенга» при обгоне совершила столкновение с «Камазом» с последующим наездом на тросовое ограждение. В результате аварии травмы получил 14-летний пассажир легковушки.





Два ДТП с участием женщин-водителей произошло за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, утром 5 августа на ул. Вокзальной в поселке Наушки 70-летняя пенсионерка за рулем «Форда» не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. В результате аварии пожилая женщина получила травмы и была доставлена в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии