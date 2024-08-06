Происшествия 06.08.2024 в 13:31

В Бурятии 70-летняя женщина-водитель попала в ДТП

Пенсионерка врезалась в дорожное ограждение
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 70-летняя женщина-водитель попала в ДТП
Два ДТП с участием женщин-водителей произошло за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, утром 5 августа на ул. Вокзальной в поселке Наушки 70-летняя пенсионерка за рулем «Форда» не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. В результате аварии пожилая женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Днем в Тарбагатайском районе 47-летняя женщина на «Тойоте Пассо» в 100 метрах от СНТ «Селенга» при обгоне совершила столкновение с «Камазом» с последующим наездом на тросовое ограждение. В результате аварии травмы получил 14-летний пассажир легковушки.


Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Жителей Бурятии зовут на Православный фестиваль в село Посольское
06.08.2024 в 13:51
В Бурятии 70-летняя женщина-водитель попала в ДТП
06.08.2024 в 13:31
В Улан-Удэ пропала молодая женщина
06.08.2024 в 12:55
В Селенгинском районе Бурятии готовятся к подтоплению
06.08.2024 в 12:35
В Заиграево вода подмывает автодорогу
06.08.2024 в 12:16
Мэр Улан-Удэ раскритиковал работу по озеленению города
06.08.2024 в 12:15
В Мухоршибирском районе нашли нарушения на каменноугольном месторождении
06.08.2024 в 12:11
Награжденный орденом Мужества младший сержант из Бурятии погиб на СВО
06.08.2024 в 11:56
Более 6 тысяч медработников Бурятии получили специальную соцвыплату
06.08.2024 в 11:43
За неделю в Улан-Удэ родилось три двойни
06.08.2024 в 11:37
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
В Улан-Удэ пропала молодая женщина
Местонахождение горожанки не известно с 20 июля
06.08.2024 в 12:55
В Селенгинском районе Бурятии готовятся к подтоплению
В районе введен режим «Повышенная готовность»
06.08.2024 в 12:35
В Заиграево вода подмывает автодорогу
Также готовится эвакуация жителей СНТ «Лето»
06.08.2024 в 12:16
В Мухоршибирском районе нашли нарушения на каменноугольном месторождении
Там было выявлено более 13 нарушений, в том числе в обеспечении безопасности
06.08.2024 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru