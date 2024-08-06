Происшествия 06.08.2024 в 14:20

Жительница Улан-Удэ отдала мошенникам все, включая пособия на детей

Аферисты запугали женщину «черными риэлторами»
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ отдала мошенникам все, включая пособия на детей
В Улан-Удэ жертвой мошенников стала 43-летняя рентген-лаборант стоматологической поликлиники. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что с нее обманом вытянули больше миллиона рублей.

Аферисты действовали по стандартной схеме. Сначала горожанке позвонил лже-сотрудник сотовой компании, выудив с нее поступившие на телефон смс-коды под предлогом продления действия сим-карты. Затем – псевдо-сотрудник Росфинмониторинга.

Женщину убедили, что её аккаунт на Госуслугах взломан и на её имя неизвестные пытаются оформить кредиты. Поэтому нужно взять кредит самой, а все деньги перевести на «безопасный счет». Кроме того, аферисты уверили доверчивую горожанку, что ее автомобиль «Тойота Кариб» продан «черными риэлторами» другому человеку, и, чтобы не потерять деньги, машину необходимо срочно продать самой. Улан-удэнка так и поступила, в тот же день продав авто за 200 тысяч рублей.

Также женщина оформила несколько кредитов, взяла в долг у матери еще 140 тысяч и все деньги, в том числе от продажи авто, перевела на «безопасный счета». Туда же отправились и ежемесячные пособия на детей в размере 60 тысяч рублей, которые она получила накануне. В итоге общая сумма ущерба составила 1 млн 29 тысяч рублей.

Полиция призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, особенно если речь идет о финансах. Мошенники – хорошие психологи и знают, как войти в доверие и убедить граждан следовать их указаниям.

«При поступлении телефонного звонка из «банка» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счету», «оформлении кредита на ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств», «начислении бонусов и перевода их в денежные средства» немедленно прекратите разговор», - предупреждают в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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