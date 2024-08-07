В Бурятии открыли проезд по федеральной трассе

Сегодня ночью в Бурятии открыли движение для всех видов транспорта на федеральной трассе «Байкал», серьезно пострадавшей от паводка. Напомним, там было повреждено три моста на участке с 555 по 590 км.Как уточнили в Минтрансе Бурятии, по мосту через реки Тугнуй (543-1 км) и Хонхолойка (589-й км) транспорт может ехать в обоих направлениях, по мосту через Сухару (555-й км) - в реверсивном режиме.«Федеральные дорожники продолжают мониторинг ситуации, в том числе ведутся работы по обустройству автодороги знаками, ограждением, светофорными объектами. Просьба к автомобилистам быть внимательными в пути следования. В случае возникновения нештатной ситуации на автодороге звоните по телефонам 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7 (3012) 22-07-24», - предупредили в Минтрансе.Фото: Минтранс Бурятии