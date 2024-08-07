Житель Улан-Удэ организовал нарколабораторию на дому

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего горожанина, обвиняемого в незаконном производстве наркотиков в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2023 году мужчина организовал у себя дома лабораторию, где производил синтетические наркотики. Горожанин производил зелье с марта по ноябрь, пока его не накрыли оперативники полиции. Дому у мужчины нашли крупную партию готовой «синтетики», оборудование, прекурсоры и другие вещества, используемые в их производстве.Рассмотрев материалы дела, Советский райсуд Улан-Удэ признал обвиняемого виновным. Мужчина получил 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: «Номер один»