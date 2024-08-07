Происшествия 07.08.2024 в 10:04

Два ребенка серьезно пострадали в ДТП в Бурятии

Подросток разбился сам, а девочку сбил автомобиль
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Текст: Андрей Константинов
Два ребенка серьезно пострадали в ДТП в Бурятии
Два ДТП, в которых пострадали дети, произошло за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, вчера днем 66-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» на ул. Южной в поселке Онохой сбил 9-летнюю девочку. В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Накануне ночью на ул. Октябрьской в поселке Николаевский Тарбагатайского района 13-летний подросток на мотоцикле «Рэйсер» не справился с управлением и врезался в корову, а после наскочил на электроопору. В результате аварии школьник получил травмы и был госпитализирован.


Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

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