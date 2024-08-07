Происшествия 07.08.2024 в 10:10

В Улан-Удэ грунтовые воды могут выйти на поверхность

Специалисты ежедневно следят за ситуацией и информируют население
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ грунтовые воды могут выйти на поверхность

Гидрологическая ситуация в Бурятии по-прежнему остается сложной. Специалисты ежедневно следят за ситуацией и информируют население.

- Уровень воды в реке Селенга на сегодня, 7 августа, составляет 174 см (+22см за сутки). В прошлом году в этот день уровень воды в реке Селенга составлял 185 см. Уровень воды в реке Уда - 105 см (+1 см за сутки), - сообщает Муниципальный центр управления г. Улан-Удэ.

Специалисты также прогнозируют в Улан-Удэ возможность выхода грунтовых вод на поверхность.

- Вода, конечно, будет прибывать. Та, которая спускается с р.Хилок, с Мухоршибирского района. Сегодня она на 15 сантиметров поднялась и будет подниматься. Но у нас есть запас. Мы уже знаем, где какие проблемные места у нас, где выходит вода. Это естественный процесс затопления низменных участков вблизи реки. Мы готовимся, мониторим ситуацию. Установили вешку в районе Речного порта и в районе горы Батарейной. В прошлом году уровень воды максимальный на реке Уда составлял 215 сантиметров. Сейчас 105 сантиметров, то есть запас более одного метра. По реке Уда запас до выхода на пойму 130 см, - сказал Дмитрий Федоров, заместитель председателя Комитета по ГО и ЧС.

Отметим, что уровень выхода воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.

Спасатели просят жителей заблаговременно подготовиться к выходу грунтовых вод. В первую очередь необходимо поднять на возвышенность ценные вещи, которые находятся в подвалах и цокольных этажах. Это насосные станции и техника, а также провести откачку выгребных ям. Необходимо также собрать документы в отдельный непромокаемый пакет и хранить в доступном месте, позаботиться о домашних животных и сохранении урожая.

Подробнее в карточках:



На реке Брянка (село Заиграево) наблюдается выход воды на пойму слоем 89 см.

На реке Селенга (село Новоселенгинск) наблюдается выход воды на пойму слоем 27 см, река Селенга (село Усть-Кяхта) 17 см; река Селенга (село Наушки) – 5 см.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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