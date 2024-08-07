Происшествия 07.08.2024 в 10:25

В Бурятии продолжают гореть леса из-за сухих гроз

Больше всего пожаров обнаружено в Баргузинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продолжают гореть леса из-за сухих гроз

В Бурятии продолжают гореть леса из-за сухих гроз. За прошедшие сутки в республике обнаружено пять лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Причиной возгораний по-прежнему остается сухая гроза.

- На утро 7 августа действует семь лесных пожаров в  Баргузинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Ликвидировано семь возгораний в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах, - сообщили в РАЛХе.

На тушении работает 161 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь лесных пожаров, которая в настоящее время действует на территории республики, составляет 446 га.

- В Баргузинском районе действует один лесной пожар, предварительный прогноз ликвидации - в первые сутки. В Курумканском районе за прошедшие сутки, благодаря слаженности и оперативности пожарных были ликвидированы 3 возгорания. Еще один пожар - на территории Джергинского заповедника, тушение возгорания продолжается. В Муйском и Северо-Байкальском районах пожары находятся в отдаленной, труднодоступной местности, технику доставить невозможно, работы ведутся вручную, - пояснил Петр Будунов, начальник Отдела защиты, охраны лесов.

В лесах Бурятии сохраняется режим ЧС регионального значения в связи с большим количеством ежедневно возникающих лесных пожаров.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

 

Фото: РАЛХ

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