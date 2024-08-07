Происшествия 07.08.2024 в 11:28
«Я клянусь, я боюсь его»
Под Новосибирском мать двоих детей выдала своего убийцу предсмертным сообщением подруге
Текст: КП-Новосибирск
В городе Бердск Новосибирской области мужчина убил 23-летнюю девушку, с которой встречался. Как сообщает КП-Новосибирск, чтобы не отвечать за преступление, он решил поджечь квартиру и обставить все как несчастный случай. Трагедия произошла на улице Боровая, и сначала пожарные действительно думали, что это несчастный случай. Но преступника вычислили благодаря предсмертному сообщению жертвы. Девушка за несколько минут до гибели написала подруге, что в квартире не одна, пришел ее бывший, и она очень боится его.
- У них были больные отношения. Он периодически бил Катю (имя изменено), она писала заявления в полицию, но потом забирала их. Более того, он не раз говорил, что сожжет ее. А она прощала, они в итоге мирились, - рассказали знакомые погибшей. – Ей много раз говорили, чтобы уезжала от него. Тем более, у нее маленькие дети от другого брака – 6 и 4 годика. Но Катя твердила, что с ним ей плохо, а без него еще хуже. А он вел себя, как психопат, бил ей телефоны каждую неделю.
Видимо, девушка в итоге решила разорвать отношения. Только бывший возлюбленный не собирался мириться с ее выбором. Он пришел домой к Екатерине и устроил разборки. Катя успела написать подруге об этом.
- Я клянусь, я боюсь его, - одно из последних сообщений, которое друзья девушки прислали в редакцию КП-Новосибирск. Именно благодаря нему правоохранители поняли, что имеют дело не просто с несчастным случаем, а с жестоким убийством.
- Сейчас получается такая картина, что он пришел, детей отправил погулять на улицу. Катю сильно избил, все облил бензином и поджег. Там вся квартира выгорела, - говорят знакомые.
– Когда стало ясно, что это убийство, стали ловить преступника. Его выманили хитростью, сказали, что Катя выжила и надо к ней в больницу приехать. Он пришел к дому, видимо, посмотреть, насколько все сгорело. Так его и повязали.
В СУ СК РФ по Новосибирской области заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Дети погибшей девушки сейчас находятся с родным отцом.
- У них были больные отношения. Он периодически бил Катю (имя изменено), она писала заявления в полицию, но потом забирала их. Более того, он не раз говорил, что сожжет ее. А она прощала, они в итоге мирились, - рассказали знакомые погибшей. – Ей много раз говорили, чтобы уезжала от него. Тем более, у нее маленькие дети от другого брака – 6 и 4 годика. Но Катя твердила, что с ним ей плохо, а без него еще хуже. А он вел себя, как психопат, бил ей телефоны каждую неделю.
Видимо, девушка в итоге решила разорвать отношения. Только бывший возлюбленный не собирался мириться с ее выбором. Он пришел домой к Екатерине и устроил разборки. Катя успела написать подруге об этом.
- Я клянусь, я боюсь его, - одно из последних сообщений, которое друзья девушки прислали в редакцию КП-Новосибирск. Именно благодаря нему правоохранители поняли, что имеют дело не просто с несчастным случаем, а с жестоким убийством.
- Сейчас получается такая картина, что он пришел, детей отправил погулять на улицу. Катю сильно избил, все облил бензином и поджег. Там вся квартира выгорела, - говорят знакомые.
– Когда стало ясно, что это убийство, стали ловить преступника. Его выманили хитростью, сказали, что Катя выжила и надо к ней в больницу приехать. Он пришел к дому, видимо, посмотреть, насколько все сгорело. Так его и повязали.
В СУ СК РФ по Новосибирской области заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Дети погибшей девушки сейчас находятся с родным отцом.