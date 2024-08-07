Происшествия 07.08.2024 в 12:51

В Улан-Удэ на ходу загорелся почтовый автомобиль

Возгорание удалось оперативно ликвидировать
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на ходу загорелся почтовый автомобиль
Сегодня на улице Воровского загорелся автомобиль «Почты России». На появившихся в соцсетях видео происшествия видно, что огонь вспыхнул во время движения под днищем машины.


На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

«Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников удалось в кратчайшее время ликвидировать пожар и минимизировать его последствия. В тушении были задействованы 4 человека и 1 единица техники», - сообщили в МЧС Бурятии.

Как уточнили в МЧС, пожар произошёл из-за аварийного режима работы узлов и агрегатов двигателя.

Фото: МЧС, скриншот видео
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