Происшествия 07.08.2024 в 12:51
В Улан-Удэ на ходу загорелся почтовый автомобиль
Возгорание удалось оперативно ликвидировать
Текст: Андрей Константинов
Сегодня на улице Воровского загорелся автомобиль «Почты России». На появившихся в соцсетях видео происшествия видно, что огонь вспыхнул во время движения под днищем машины.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные.
«Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников удалось в кратчайшее время ликвидировать пожар и минимизировать его последствия. В тушении были задействованы 4 человека и 1 единица техники», - сообщили в МЧС Бурятии.
Как уточнили в МЧС, пожар произошёл из-за аварийного режима работы узлов и агрегатов двигателя.
Фото: МЧС, скриншот видео
Тегипожар автомобиль