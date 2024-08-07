Жителей Улан-Удэ обманывают на предложениях о подработке

В районных отделах полиции Улан-Удэ зарегистрировали несколько фактов мошенничеств, связанных с подработкой на популярных торговых площадках.Как рассказали в МВД Бурятии, одной из обманутых стала 41-летняя горожанка. Она обратилась в полицию в конце июля. Женщина рассказала, что ей в мессенджере поступило предложение о работе, которая заключалась в выкупе товаров с популярного маркетплейса. Девушка произвела пробную закупку на пять тысяч рублей, но мошенники перестали выходить с ней на связь.По аналогичной схеме мошенники обманули еще одну 33-летнюю горожанку. В январе этого года посредник предпринимателя на торговой площадке предложил женщине дополнительный заработок. Работа заключалась в том, что девушке необходимо было закупать товары на площадке для поднятия рейтинга. Взамен ей пообещали начислять 50% от их стоимости в качестве дохода.После совершения покупки на 1200 рублей мошенники прислали женщине 1800 рублей на банковскую карту. Гражданка поверила в реальность заработка и взяла в кредит 350 тысяч рублей.Она совершила 5 покупок на общую сумму около 355 тысяч рублей. Когда работодатель перестал выходить с ней на связь, горожанка поняла, что стала жертвой обмана. Но в полицию улан-удэнка обратилась лишь в августе, поскольку боялась осуждения со стороны родственников.Фото: «Номер один»