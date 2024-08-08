Происшествия 08.08.2024 в 09:30

Селенга продолжает подниматься

За сутки она поднялась на 14 см и сейчас уровень воды составляет 188 см
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Текст: Служба информации "Номер один"
Селенга продолжает подниматься

Уровень рек в районах Бурятии в Улан-Удэ продолжает подниматься.

- Уровень воды в реке Селенга составляет 188 см (+14 см за сутки). Уровень воды в реке Уда - 133 см (+28 см за сутки). В прошлом году в этот день уровень воды в реке Селенга составлял 198 см. На реке Брянка (село Заиграево) наблюдается выход воды на пойму слоем 68 см. На реке Селенга (село Новоселенгинск) - выход воды на пойму слоем 29 см, река Селенга (село Усть-Кяхта) - 23 см; река Селенга (село Наушки) – 8 см, - сообщает администрация Улан-Удэ.

В ближайшие сутки на реках южных, юго-западных, центральных районов республики возможен подъем уровней рек с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.

Для мониторинга уровня воды в реках на территории Улан-Удэ, комитет по ГО и ЧС установил дополнительные вешки в районе улицы Асеева, в микрорайоне Батарейка, в районе Речпорта. В случае резкого подъема или угрозы население будет оповещено через председателей ДНТ, СНТ и СМИ.

- Обследуем СНТ «Ранет», СОНТ «Судостроитель», это те, районы, которые находятся в зоне возможного подтопления. В СОНТ «Судостроитель» обследуем дамбу, которая сдерживает воду и защищает от подтопления не только территорию СОНТ «Судостроитель», но и часть Иволгинского района. Также произвели отсыпку низменных участков, - говорит мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Жителей Улан-Удэ предупреждают о возможности выхода грунтовых вод и просят принять меры безопасности.

 

Фото: телеграм канал мэра города Игоря Шутенкова

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