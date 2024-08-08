Автоледи в Бурятии вылетела с федеральной дороги и покалечила свою пассажирку

Около 9 часов утра на федеральной дороге в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась на 578 км автодороги «Иркутск – Улан-Удэ – Чита».

- 28-летняя водитель автомашины «Тойота Рактис» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. В результате этого ДТП пострадала 49-летняя пассажир транспортного средства. Она получила травмы различной степени тяжести., - рассказали в ГИБДД республики.

Вчера, 7 августа, на территории республики было выявлено более 300 нарушения ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей с признаками опьянения. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 26 аварий с механическими повреждениями ТС.

Фото: ГИБДД РБ