На севере Бурятии увеличилось количество лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружен один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Причиной возгорания стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Утром 8 августа действует 7 лесных пожаров в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Ликвидировано пока два возгорания в Курумканском и Баргузинском районах. На тушении работают 148 человек лесников, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано также пять единиц лесопожарной техники, - прокомментировали в РАЛХ.

Площадь лесных пожаров, которая в настоящее время действует на территории республики, составляет чуть более 548 гектаров.

- В связи с большим количеством ежедневно возникающих лесных пожаров, в лесах республики действует режим ЧС регионального значения, - добавили лесники.

Фото: РАЛХ