В иволгинском селе подсчитывают ущерб от стихии

«Подтоплено 26 придомовых территорий, на которых проживает 75 человек, из них 15 детей. Подтопленных жилых домов нет. В результате выпадения града повреждены кровли 5 домов. Количество поврежденного урожая уточняется. На сегодня администрацией района запланирована откачка воды с подтопленных участков с использованием спецтехники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



