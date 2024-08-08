Происшествия 08.08.2024 в 10:19
В иволгинском селе подсчитывают ущерб от стихии
Кибалино пострадало от ливня и града
Текст: Андрей Константинов
В селе Кибалино Иволгинского района подсчитывают ущерб от града и ливня, в результате которого потоки воды с гор затопили населенный пункт.
Напомним, вчера ливни и град обрушились на несколько районов республики. В частности, потоки воды вновь затопили село Десятниково.
Фото: «Иволга-инфо.24/7»
«Подтоплено 26 придомовых территорий, на которых проживает 75 человек, из них 15 детей. Подтопленных жилых домов нет. В результате выпадения града повреждены кровли 5 домов. Количество поврежденного урожая уточняется. На сегодня администрацией района запланирована откачка воды с подтопленных участков с использованием спецтехники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, вчера ливни и град обрушились на несколько районов республики. В частности, потоки воды вновь затопили село Десятниково.
Фото: «Иволга-инфо.24/7»
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