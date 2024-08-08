В Улан-Удэ водитель «Лэнд Крузера» задержал пьяного таксиста

Вечером 6 августа в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение, что в районе «Элеватора» едет красный автомобиль «Шкода», принадлежавший одной из служб такси. Иномарка виляла из стороны в сторону и нарушала правила дорожного движения. О нарушителе сообщил водитель «Лэнд Крузера», который проследовал за «Шкодой» и заблокировал её на светофоре на ул. Бабушкина. Таксист, от которого исходил запах алкоголя, вел себя агрессивно, но водителю внедорожника удалось задержать его и удерживать до приезда полиции.«Автоинспекторы установили, что за рулем «Шкоды» находился 32-летний мужчина. От него исходил запах алкоголя, в связи с чем полицейские предложили ему пройти освидетельствование, но горожанин отказался. Во время оформления административного материала мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, отказывался называть свои данные и несколько раз представлялся чужим именем. Сотрудникам полиции улан-удэнец пояснил, что он отмечает свой день рождения», - рассказали в МВД Бурятии.Госавтоинспекция выразила благодарность гражданам, не оставившим без внимания нарушителя и своевременно сообщившим о пьяном водителе в полицию.Как отметили в ГИБДД, с начала года по сообщениям граждан в Улан-Удэ удалось задержать 120 пьяных водителей.Фото: МВД Бурятии