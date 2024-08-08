Происшествия 08.08.2024 в 12:21

«На убийство оделся как на свидание - черный костюм, в руках - орхидея»

Муж убил жену на глазах у детей из-за спора о переезде
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Текст: КП-Новосибирск
«На убийство оделся как на свидание - черный костюм, в руках - орхидея»
Розу убили на глазах у детей. Фото: предоставлено семьей погибшей
Расправа над матерью пятерых детей в селе Ярково Новосибирского района шокировала своей жестокостью. Как сообщает КП-Новосибирск, женщина с ребятишками в январе уехала от мужа-инвалида, с которым жила в Омской области, к родным под Новосибирск. А потом ее убил муж.

Почему многодетная мать приняла решение о переезде? Родственники говорят, что за несколько месяцев до убийства ей приходилось нелегко.

- Ее муж Егор (имя изменено) прошлым летом внезапно купил маленький дом с двумя комнатками в селе в 60 километрах от Омска. И перевез туда всю семью. Хотя в Новосибирской области они жили в хорошем доме, у них было большое хозяйство. Первые месяцы моя сестра Роза не говорила, насколько ей тяжело. Егор в детстве лишился ноги, и Роза все хозяйство тянула на себе. А когда приехала в январе на день рождения ко мне, призналась: «Хочу жить в Ярково вместе с родными». Я сразу заказал «Газель» и перевез сестру. В Ярково мы сняли для нее и детей дом, - рассказал брат женщины Руслан.

Егору приезжать никто не запрещал: он был в Ярково трижды, а уговорить Розу вернуться домой ему не удалось. Когда в апреле приехал пьяным в четвертый раз, то устроил жестокую расправу.

- Он пришел к ней в черном костюме и с орхидеей – как на первом свидании 12 лет назад. И набросился на нее с ножом на глазах у детей, которые были дома. Потом нам по характеру ран полицейские объяснили, что Роза пыталась убежать, добралась до ворот, но вырваться не смогла: Егор затащил ее обратно во двор и еще несколько раз ударил ножом, - говорит Руслан.

Убежать из дома смогла дочка Розы: ее увидела одна из родственниц – так близкие и узнали, что Егор напал на жену. Старшая сестра женщины поехала к их дому, но было уже поздно. А Егор сбежал: попытался спрятаться у реки и покончить с собой – там его и нашла полиция.

Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет.

- Выясняют, где именно Егор взял нож. Изначально была версия, что он принес его с собой, но теперь – что взял его дома у Розы, - говорит Руслан.

Есть и еще один важный момент.

- Следователь, который изначально вел дело, говорил, что обвинения Егору предъявят по ч.2 ст.105 УК РФ — «Убийство с особой жестокостью». Тем более, все происходило на глазах у детей. Егор мог получить пожизненный срок. Но потом следователь сменился, и он считает, что статья должна быть более мягкой – ч.1 статьи УК РФ — просто «Убийство». Наказание по ней – от 6 до 15 лет лишения свободы, — говорит Руслан.

С чем может быть связано смягчение статьи, юристы объясняют так:

- В любом уголовном деле важную роль играет мотив. Если история с тем, что мужчина заранее принес с собой нож, не подтвердилась, то и изначального умысла на убийство доказать невозможно. Вероятно, сейчас защита пытается настаивать на состоянии аффекта: мол, женщина что-то сказала своему мужу, и потому он схватил нож. Разумеется, это никак его не оправдывает, но квалификация дела уже другая, — объясняет адвокат Константин Зиновьев.
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убийство

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