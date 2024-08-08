Рецидивист из Улан-Удэ ограбил подругу своей сестры

34-летняя жительница Улан-Удэ лишилась накануне своих личных вещей. Во время ее отсутствия в квартиру женщины забрался брат ее подруги и обчистил жилище.

В полицию она обратилась 4 августа и написала заявление.

- Злоумышленник, повредив замок входной двери, проник в квартиру одного из домов по ул. Хрустальная и похитил оттуда телевизор, бензопилу, сотовый телефон. Общий материальный ущерб потерпевшая оценила в 19 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, которым оказался 45-летний знакомый заявительницы. Выяснилось, что он является братом подруги потерпевшей, - рассказали в полиции республики.

Зная, что в квартире никого нет, вор взломал замок, похитил имущество и продал его. Потратив часть денег, он попытался скрыться, однако был остановлен сотрудниками полиции. Известно, что задержанный был судим за угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Фото: Номер один