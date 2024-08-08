Происшествия 08.08.2024 в 13:29

Улан-удэнец попал в сети мошенников и втянул туда своего отца

Оба они оформили кредитов почти на 1,5 млн рублей
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец попал в сети мошенников и втянул туда своего отца

Жители Бурятии продолжают терять денежные средства, веря в схему мошенников о заработках на инвестировании. Накануне очередными жертвами аферистов стали отец и его 38-летний сын из Улан-Удэ.

- Молодой мужчина рассказал, что общался с девушкой на сайте знакомств, которая предложила ему попробовать себя в дополнительном заработке на пассивном инвестировании. Спустя некоторое время с мужчиной связался представитель инвестиционной компании и предложил зарабатывать деньги, занимаясь покупкой и продажей акций, нефти и природных ресурсов, - рассказали в полиции республики.

Мошенники попросили жертву установить на мобильный телефон специальное приложение, которое в итоге помогало им управлять графиками и цифрами, отображаемыми на «инвестиционном счете». 

- Сначала заявитель перевел на инвестиционный счет 600 тысяч рублей личных сбережений, а затем взял несколько кредитов на общую сумму 470 тысяч рублей. Когда мужчина решил вывести заработанные деньги, консультант уведомил о необходимости оплаты страховки в сумме 557 тысяч рублей, поэтому мужчина попросил своего отца оформить кредит для ее оплаты. Отец взял кредит на один миллион рублей и отдал их своему сыну, который перевел мошенникам 557 тысяч рублей. Однако консультант сообщила об ошибке при зачислении оплаты, потому что средства поступили на сам инвестиционный счет, а не в счет страхования. Тогда мужчина перечислил и оставшиеся 447 тысяч рублей, - добавили в МВД Бурятии.

Когда связь с куратором от инвестиционной компании прекратилась, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Правоохранителям он сказал, что не знал о таком виде мошенничеств.

Фото:  loon.site

 

 

 

 

 

 

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мошенники кредит инвестиции обман

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