Жителю Монголии не дали провезти в Бурятию 7 килограмм мяса

3 августа сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия в автомобильном пункте пропуска «МАПП КЯХТА» пресекли незаконный ввоз мясной продукции. Мужчина не имел на продукцию сопроводительного ветеринарного сертификата и разрешения на ввоз.

- Гражданин Монголии пытался провезти на территорию Российской Федерации 7,12 кг охлажденного мяса баранины на кости (ноги, голова, кости, язык). Подконтрольная продукция ввозилась без сопроводительного ветеринарного сертификата и без разрешения Россельхознадзора на ввоз, что является нарушением п. 3.7, 3.8, 3.14; п. 6.1; п. 10.1 Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 и указаний Россельхознадзора, - прокомментировали в управлении.

Как отметили сотрудники ведомства, ввоз данной подконтрольной продукции запрещен.

Задержанная продукция возвращена на территорию Монголии. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия