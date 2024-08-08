Происшествия 08.08.2024 в 13:31

Жителю Монголии не дали провезти в Бурятию 7 килограмм мяса

Мужчина не имел на продукцию сопроводительного ветеринарного сертификата и разрешения на ввоз
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителю Монголии не дали провезти в Бурятию 7 килограмм мяса

3 августа сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия в автомобильном пункте пропуска «МАПП КЯХТА» пресекли незаконный ввоз мясной продукции. Мужчина не имел на продукцию сопроводительного ветеринарного сертификата и разрешения на ввоз.

- Гражданин Монголии пытался провезти на территорию Российской Федерации 7,12 кг охлажденного мяса баранины на кости (ноги, голова, кости, язык). Подконтрольная продукция ввозилась без сопроводительного ветеринарного сертификата и без разрешения Россельхознадзора на ввоз, что является нарушением п. 3.7, 3.8, 3.14; п. 6.1; п. 10.1 Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 и указаний Россельхознадзора, - прокомментировали в управлении.

Как отметили сотрудники ведомства, ввоз данной подконтрольной продукции запрещен.

Задержанная продукция возвращена на территорию Монголии. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

 

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия

 

Все новости

В Улан-Удэ подросток сбежал из реабилитационного центра
08.08.2024 в 14:57
В Бурятии скоро откроют сезон добычи дичи
08.08.2024 в 14:50
В Москве стартовал автопробег в честь 85-летия Победы на Халхин-Голе
08.08.2024 в 14:45
Влюбленная парочка из Бурятии ограбила кафе
08.08.2024 в 14:44
Вода постепенно уходит из Онохоя
08.08.2024 в 14:08
Семьи из Бурятии могут стать лучшими волонтерами страны
08.08.2024 в 13:50
В Бурятии погибшего военного наградили орденом Мужества
08.08.2024 в 13:48
Жителю Монголии не дали провезти в Бурятию 7 килограмм мяса
08.08.2024 в 13:31
Улан-удэнец попал в сети мошенников и втянул туда своего отца
08.08.2024 в 13:29
Рецидивист из Улан-Удэ ограбил подругу своей сестры
08.08.2024 в 12:52
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

Читайте также
В Улан-Удэ подросток сбежал из реабилитационного центра
Полиция просит помочь в его розыске
08.08.2024 в 14:57
Влюбленная парочка из Бурятии ограбила кафе
При задержании они пытались избавиться от похищенных денег
08.08.2024 в 14:44
Улан-удэнец попал в сети мошенников и втянул туда своего отца
Оба они оформили кредитов почти на 1,5 млн рублей
08.08.2024 в 13:29
Рецидивист из Улан-Удэ ограбил подругу своей сестры
Из ее квартиры он забрал бензопилу и телевизор
08.08.2024 в 12:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru