Происшествия 08.08.2024 в 14:44

Влюбленная парочка из Бурятии ограбила кафе

При задержании они пытались избавиться от похищенных денег
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Текст: Елена Кокорина
Влюбленная парочка из Бурятии ограбила кафе

Сельское кафе на севере Бурятии накануне осталось без выручки. Двое посетителей местного заведения воспользовались минутным отсутствием бармена и обчистили кассу.

Сообщение о краже денег в кафе в селе Курумкан поступило в Росгвардию Бурятии в 2 часа ночи.

- Работник заведения рассказала, что в момент пропажи денег в кафе сидела молодая пара. Бармен вышла из зала на несколько минут, а когда вернулась, не обнаружила посетителей и 4,5 тысячи рублей, - рассказали в Росгвардии.

В ходе отработки территории, подозреваемых заметили на центральной улице села.

- Когда сотрудники вневедомственной охраны подъезжали к ним, они увидели, как девушка скинула деньги на землю. Задержанную 23-летнюю девушку и ее спутника передали сотрудникам полиции.

Фото: Росгвардия Бурятии

Теги
кафе ограбление выручка касса

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