Происшествия 08.08.2024 в 14:57

В Улан-Удэ подросток сбежал из реабилитационного центра

Полиция просит помочь в его розыске
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подросток сбежал из реабилитационного центра
В Улан-Удэ полиция разыскивает 14-летнего Евгения Лалетина. Подросток самовольно покинул детский реабилитационный центр на ул. Шульца. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: европейской внешности, на вид 14 лет, рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая.

Был одет: футболка темно-синяя, шорты темно-зеленые, тапочки резиновые сиреневые.

При наличии информации о несовершеннолетнем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 53-56-091, 8 (924) 39- 06-060, 8 (3012) 44–02–02 или 102.
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