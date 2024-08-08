В Улан-Удэ подросток сбежал из реабилитационного центра

В Улан-Удэ полиция разыскивает 14-летнего Евгения Лалетина. Подросток самовольно покинул детский реабилитационный центр на ул. Шульца. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: европейской внешности, на вид 14 лет, рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая.Был одет: футболка темно-синяя, шорты темно-зеленые, тапочки резиновые сиреневые.При наличии информации о несовершеннолетнем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 53-56-091, 8 (924) 39- 06-060, 8 (3012) 44–02–02 или 102.