В Бурятии за испуганных байкальских нерп вступилась прокуратура

В Бурятии природоохранная прокуратура привлекла к ответственности иркутян, распугавших нерп на Байкале в конце июня. В тот день отдыхающие на камнях нерпы резко бросились в воду из-за низко пролетающего вертолета и могли получить травмы и ранения.

Государственные инспекторы Забайкальского нацпарка, которые дежурили в этот момент на Ушканьем острове, зафиксировали нарушение и передали материалы в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

- Проверка по факту законности полета воздушного судна над территорией Забайкальского национального парка установила, что вертолет Ми-8 принадлежит иркутской авиакомпании. 29 июня он выполнял полет над архипелагом Ушканьи острова, расположенном в средней части озера Байкал в Баргузинском районе Республики Бурятия. При осуществлении данного рейса авиакомпания нарушила правовой режим особо охраняемой природной территории, что повлекло сильное беспокойство и испуг байкальских нерп, - рассказали в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

По постановлению прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности. Юрлицом приняты меры к недопущению совершения подобных нарушений закона в будущем.

Фото: "Заповедное Подлеморье", фотограф Лубсан Чагдуров







