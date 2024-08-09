Происшествия 09.08.2024 в 10:28
«Поцарапала полицейскому запястье»
«Мисс секси леди Сибири» судят за драку с полицией в Новосибирске
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске топ-модель Дженис Муэ оказалась в суде по обвинению в драке с полицией. По данным следствия, девушка устроила скандал в модном ресторане на улице Советской, администратор вызвал полицию. Но Дженис так просто сдаваться людям в форме не собиралась. Что грозит известной модели – в материале КП-Новосибирск.
Королева красоты и недвижимости
Дженис-Мапуле Айван Муэ родилась в Новосибирске в семье русской девушки и иностранного студента из Замбии. Отучилась в музыкальной и художественной школе, и в 15 лет начала карьеру модели, после окончила колледж как художник-оформитель, затем техникум связи и экономический факультет СибГУТИ с красным дипломом. После вуза трудилась в банке, а сейчас работает риэлтором в крупном агентстве недвижимости. Девушка обеспечивала себя сама, успевала продавать дома в Новосибирске и летать на съемки заграницу.
В 33 года Дженис Муэ победила в конкурсе красоты Miss Sexy Queen Siberia в категории от 20 до 35 лет. Сибирячка с африканскими корнями получила титул «Sexy Lady of Siberia-2023» и корону. На работе Дженис называли самым успешным риэлтором по продаже загородных домов. Красотка уже была официальным лицом нескольких брендов одежды и недавно основала свою марку. Как вдруг оказалась в центре скандала с полицейскими. И теперь вызвана в суд, как обвиняемая.
Случай в ресторане
Конфликт случился в ночь на 21 апреля в модном ресторане в Новосибирске на улице Советской. Персонал вызвал полицию после полуночи, пожаловавшись, что одна из гостей якобы ведет себя неадекватно.
- Девушка демонстрировала явное неуважение к обществу, посетителям и сотрудникам ресторана. Сопровождала это нецензурной бранью. На просьбы персонала покинуть заведение не реагировала. После чего администратор вызвал полицейских, - сообщила Каролина Гааг, помощник прокурора Железнодорожного района.
К ресторану приехал экипаж ППС. На улице двое патрульных предложили Дженис проехать в отделение.
- Она отказалась подчиниться требованиям сотрудников МВД, высказывалась в адрес патрульных в грубой, нецензурной форме. Хватала полицейского за руки, ударила в грудь, поцарапала ногтями запястье правой руки, – прокомментировала Каролина Гааг, помощник прокурора Железнодорожного района.
Около 02:40 задержанную модель доставили в отделение полиции силой. После чего девушке предъявили обвинение по двум статьям: «оскорбление представителя власти» и «применение насилия в отношении представителя власти». Меру пресечения не стали избирать и отпустили домой. В августе дело начали слушать в Железнодорожном районном суде, помириться с поцарапанным полицейским у модели не получилось.
«У нее самой сломан палец!»
Дженис Муэ частично признает вину: оскорбления были, но, считает, никакого насилия к полицейским не применяла. Адвокат девушки добавляет, что и конфликта с персоналом заведения не было. Возможно, модель поссорилась с посетителями и хотела уехать на такси.
- На момент приезда сотрудников полиции к заведению Дженис Муэ уже добровольно покинула ресторан, направлялась к подъехавшему за ней такси. Моя подзащитная вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, не признает – никакого насилия к представителям власти она не применяла. Джейнис сама получила травму – перелом пальца, – сообщила Елизавета Гонштейн, адвокат коллегии адвокатов Ленинского района.
Модель попросила у суда допросить всех свидетелей и потерпевшего, чтобы доказать свою невиновность. Она уверена, что не причинила вреда патрульным.
- Потерпевший сотрудник полиции за медицинской помощью не обращался, в материалах уголовного дела таких сведений нет, равно как и царапины, повреждения формы не зафиксированы. Сотрудник на момент событий находился в форменном обмундировании, которое в принципе исключает возможность повреждения целостности кожи ногтями, — считает адвокат Елизавета Гонштейн.
Как в итоге было на самом деле, теперь решать суду. Кстати, только за царапину модели может грозить срок до 5 лет лишения свободы. За оскорбления еще и исправительные работы на срок до одного года. Но так как девушка все-таки была не судима, суд, скорее всего, в ее случае назначит штраф. Если, конечно, признает модель виновной.
Королева красоты и недвижимости
Дженис-Мапуле Айван Муэ родилась в Новосибирске в семье русской девушки и иностранного студента из Замбии. Отучилась в музыкальной и художественной школе, и в 15 лет начала карьеру модели, после окончила колледж как художник-оформитель, затем техникум связи и экономический факультет СибГУТИ с красным дипломом. После вуза трудилась в банке, а сейчас работает риэлтором в крупном агентстве недвижимости. Девушка обеспечивала себя сама, успевала продавать дома в Новосибирске и летать на съемки заграницу.
В 33 года Дженис Муэ победила в конкурсе красоты Miss Sexy Queen Siberia в категории от 20 до 35 лет. Сибирячка с африканскими корнями получила титул «Sexy Lady of Siberia-2023» и корону. На работе Дженис называли самым успешным риэлтором по продаже загородных домов. Красотка уже была официальным лицом нескольких брендов одежды и недавно основала свою марку. Как вдруг оказалась в центре скандала с полицейскими. И теперь вызвана в суд, как обвиняемая.
Случай в ресторане
Конфликт случился в ночь на 21 апреля в модном ресторане в Новосибирске на улице Советской. Персонал вызвал полицию после полуночи, пожаловавшись, что одна из гостей якобы ведет себя неадекватно.
- Девушка демонстрировала явное неуважение к обществу, посетителям и сотрудникам ресторана. Сопровождала это нецензурной бранью. На просьбы персонала покинуть заведение не реагировала. После чего администратор вызвал полицейских, - сообщила Каролина Гааг, помощник прокурора Железнодорожного района.
К ресторану приехал экипаж ППС. На улице двое патрульных предложили Дженис проехать в отделение.
- Она отказалась подчиниться требованиям сотрудников МВД, высказывалась в адрес патрульных в грубой, нецензурной форме. Хватала полицейского за руки, ударила в грудь, поцарапала ногтями запястье правой руки, – прокомментировала Каролина Гааг, помощник прокурора Железнодорожного района.
Около 02:40 задержанную модель доставили в отделение полиции силой. После чего девушке предъявили обвинение по двум статьям: «оскорбление представителя власти» и «применение насилия в отношении представителя власти». Меру пресечения не стали избирать и отпустили домой. В августе дело начали слушать в Железнодорожном районном суде, помириться с поцарапанным полицейским у модели не получилось.
«У нее самой сломан палец!»
Дженис Муэ частично признает вину: оскорбления были, но, считает, никакого насилия к полицейским не применяла. Адвокат девушки добавляет, что и конфликта с персоналом заведения не было. Возможно, модель поссорилась с посетителями и хотела уехать на такси.
- На момент приезда сотрудников полиции к заведению Дженис Муэ уже добровольно покинула ресторан, направлялась к подъехавшему за ней такси. Моя подзащитная вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, не признает – никакого насилия к представителям власти она не применяла. Джейнис сама получила травму – перелом пальца, – сообщила Елизавета Гонштейн, адвокат коллегии адвокатов Ленинского района.
Модель попросила у суда допросить всех свидетелей и потерпевшего, чтобы доказать свою невиновность. Она уверена, что не причинила вреда патрульным.
- Потерпевший сотрудник полиции за медицинской помощью не обращался, в материалах уголовного дела таких сведений нет, равно как и царапины, повреждения формы не зафиксированы. Сотрудник на момент событий находился в форменном обмундировании, которое в принципе исключает возможность повреждения целостности кожи ногтями, — считает адвокат Елизавета Гонштейн.
Как в итоге было на самом деле, теперь решать суду. Кстати, только за царапину модели может грозить срок до 5 лет лишения свободы. За оскорбления еще и исправительные работы на срок до одного года. Но так как девушка все-таки была не судима, суд, скорее всего, в ее случае назначит штраф. Если, конечно, признает модель виновной.
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