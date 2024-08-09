В Бурятии вода ушла из Цолги

Единственную оставшуюся в пункте временного размещения (ПВР) пожилую женщину доставили на лодке домой. Она провела в ПВР несколько дней. Сам пункт сейчас законсервирован и перешел в режим ожидания.





В Бичурском районе восстановлено движение на 12-м км автодороги Дабатуй – Шанага – Потанино. Как сообщает «Бичура-инфо.24/7», в данное время там ведутся работы по укреплению земельного полотна и откосов автодороги.





Тем временем в Заиграевском районе остаются подтопленными участки региональной автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск в местности железнодорожного переезда (52-53 км). Как сообщают в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7», дорогу там откроют еще не скоро, поскольку после ухода воды дорога еще должна просохнуть, чтобы её не продавили автомобили.





