Происшествия 09.08.2024 в 11:09
В Бурятии вода ушла из Цолги
Последнюю женщину из пункта временного размещения доставили домой
Текст: Андрей Константинов
Вода ушла из улуса Цолга Мухоршибирского района, где ранее подтопило 26 дворов на улицах Восточная и Зонхиева. Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», сейчас там нет подтопленных участков и домов.
В Подлопатинском поселении уровень воды в реке Хилок продолжает снижаться, сейчас река находится в русле. Подтопления жилого сектора там нет.
Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7», «Бичура-инфо.24/7», «Заиграево-инфо.24/7»
Единственную оставшуюся в пункте временного размещения (ПВР) пожилую женщину доставили на лодке домой. Она провела в ПВР несколько дней. Сам пункт сейчас законсервирован и перешел в режим ожидания.
В Подлопатинском поселении уровень воды в реке Хилок продолжает снижаться, сейчас река находится в русле. Подтопления жилого сектора там нет.
В Бичурском районе восстановлено движение на 12-м км автодороги Дабатуй – Шанага – Потанино. Как сообщает «Бичура-инфо.24/7», в данное время там ведутся работы по укреплению земельного полотна и откосов автодороги.
Тем временем в Заиграевском районе остаются подтопленными участки региональной автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск в местности железнодорожного переезда (52-53 км). Как сообщают в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7», дорогу там откроют еще не скоро, поскольку после ухода воды дорога еще должна просохнуть, чтобы её не продавили автомобили.
Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7», «Бичура-инфо.24/7», «Заиграево-инфо.24/7»
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