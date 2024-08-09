Происшествия 09.08.2024 в 11:37

Более четырех кило золота пытались переправить в Китай в вагоне с углем

Хозяин груза стоимостью 28 млн рублей так и не нашелся
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Текст: Иван Иванов
Более четырех кило золота пытались переправить в Китай в вагоне с углем
Четыре килограмма золота, стоимость которого составила более 28 миллионов рублей, нашли в грузовом вагоне сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Об со ссылкой на пресс-службу управления сообщает портал Чита.ру.

В железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» во время осмотра российского грузового поезда в полувагоне, груженном углем, обнаружили два свертка с металлом желтого цвета. Вес свертков составил несколько килограмм. Поезд следовал в Китай.

Металл отправили на экспертизу, которая установила, что это золото. Общий вес составил 4 килограмма 138 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

Однако отправителя найти не удалось. Как выяснилось, груз под полувагон был подложен на стадии следования и найти «закладчика» не представляется возможным. Впрочем, учитывая, что за контрабанду золота за границу участнику схемы грозит до 5 лет лишения свободы, то, судя по всему, хозяин груза не только не объявится, но и постарается скрыться от следствия.

Фото: «Номер один»
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