Более четырех кило золота пытались переправить в Китай в вагоне с углем

Четыре килограмма золота, стоимость которого составила более 28 миллионов рублей, нашли в грузовом вагоне сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Об со ссылкой на пресс-службу управления сообщает портал Чита.ру.В железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» во время осмотра российского грузового поезда в полувагоне, груженном углем, обнаружили два свертка с металлом желтого цвета. Вес свертков составил несколько килограмм. Поезд следовал в Китай.Металл отправили на экспертизу, которая установила, что это золото. Общий вес составил 4 килограмма 138 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.Однако отправителя найти не удалось. Как выяснилось, груз под полувагон был подложен на стадии следования и найти «закладчика» не представляется возможным. Впрочем, учитывая, что за контрабанду золота за границу участнику схемы грозит до 5 лет лишения свободы, то, судя по всему, хозяин груза не только не объявится, но и постарается скрыться от следствия.Фото: «Номер один»