Происшествия 09.08.2024 в 11:58
На Богородском острове в Улан-Удэ начали выходить грунтовые воды
Сейчас там идут работы по укреплению дамбы
Текст: Андрей Константинов
Несмотря на снижение уровня воды в реках в черте Улан-Удэ, на Богородском острове замечен выход грунтовых вод.
«Сейчас работаем над укреплением дамбы на том участке. Это поможет предотвратить подтопление близлежащих территорий, в частности, СНТ «Ранет». Протяженность 18 метров, высота 3 метра, ширина 8 метров. Также на Богородском острове ремонтируем водопропускные трубы, чтобы вода не поступала к домам», - рассказал мэр города Игорь Шутенков.
По словам градоначальника, сейчас также производится отсыпка низменных мест на Левом берегу и в СНТ «Ранет».
«Сегодня производим отсыпку по ул. 20 лет Победы по маршруту №31. Подвозим поддоны в СНТ «Сибиряк», в ДНТ «Весна» и СНТ «20 лет Победы»», - сообщил мэр.
Напомним, вчера Игорь Шутенков объявил о введении в городе режима «Повышенная готовность».
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Сейчас работаем над укреплением дамбы на том участке. Это поможет предотвратить подтопление близлежащих территорий, в частности, СНТ «Ранет». Протяженность 18 метров, высота 3 метра, ширина 8 метров. Также на Богородском острове ремонтируем водопропускные трубы, чтобы вода не поступала к домам», - рассказал мэр города Игорь Шутенков.
По словам градоначальника, сейчас также производится отсыпка низменных мест на Левом берегу и в СНТ «Ранет».
«Сегодня производим отсыпку по ул. 20 лет Победы по маршруту №31. Подвозим поддоны в СНТ «Сибиряк», в ДНТ «Весна» и СНТ «20 лет Победы»», - сообщил мэр.
Напомним, вчера Игорь Шутенков объявил о введении в городе режима «Повышенная готовность».
Фото: мэрия Улан-Удэ
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