75-летний пенсионер в Улан-Удэ ограбил 6-летнего ребенка

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали 75-летнего грабителя. Мужчина вошел в ограду чужого дома в Железнодорожном районе города и отобрал телефон у малолетнего ребенка.

- Мальчик играл на улице и неожиданно в ограду жилого дома зашел пожилой мужчина, отобрал телефон у 6-летнего ребенка и уехал на своем автомобиле. Ребенок забежал в дом и рассказал отцу о случившемся. Мужчина заблокировал подозреваемого в тупике улицы и сообщил о краже в правоохранительные органы, - рассказали в Росгвардии республики.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали 75-летнего мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия Бурятии