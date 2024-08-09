Происшествия 09.08.2024 в 11:58
75-летний пенсионер в Улан-Удэ ограбил 6-летнего ребенка
Он зашел в ограду дома и отобрал у малыша телефон
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали 75-летнего грабителя. Мужчина вошел в ограду чужого дома в Железнодорожном районе города и отобрал телефон у малолетнего ребенка.
- Мальчик играл на улице и неожиданно в ограду жилого дома зашел пожилой мужчина, отобрал телефон у 6-летнего ребенка и уехал на своем автомобиле. Ребенок забежал в дом и рассказал отцу о случившемся. Мужчина заблокировал подозреваемого в тупике улицы и сообщил о краже в правоохранительные органы, - рассказали в Росгвардии республики.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали 75-летнего мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Росгвардия Бурятии