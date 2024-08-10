Происшествия 10.08.2024 в 10:27

За неделю жители Бурятии отдали мошенникам около 12 млн рублей

Такова общая сумма 39 пострадавших от аферистов людей
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Текст: Елена Кокорина
За неделю жители Бурятии отдали мошенникам около 12 млн рублей

Новую печальную статистику приводит прокуратура Бурятии. Согласно их данным, жертвами интернет-преступников по состоянию на 9 августа стали 1 725 жителей республики. Прирост за одну неделю составил 39 человек.

Общий причиненный ущерб составил 399,7 млн рублей (+ 11,7 млн рублей за последнюю неделю). Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры.

- Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок, - сообщили в прокуратуре республики.

Накануне житель Заиграевского района во всплывающем окне онлайн-игры увидел рекламу о заработке путем инвестирования. Заинтересовавшись, он перешел по ссылке на сайт и заполнил опросник.

- После этого ему позвонил «менеджер компании», рассказавший как получить доход на покупке акций, а затем и «специалист технического отдела», по указанию которого он установил инвестиционное приложение «Terminal». Мужчина сначала перевел этому специалисту 9 тыс. рублей, а наблюдая, что его доход растет, вложил взятые в кредит 800 тыс. рублей, а после перевел с кредитных карт еще около полумиллиона, - добавили в прокуратуре.

Спустя некоторое время он попытался вывести заработанные денежные средства, но этого ему сделать не удалось. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Фото: Номер один

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мошенники кредит деньги инвестиции

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