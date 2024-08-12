Происшествия 12.08.2024 в 09:12

В Бурятии сгорел дом

Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сгорел дом
Сегодня ранним утром в МЧС Бурятии сообщение о загорании дома на улице Ульянова в Новоселенгинске. К тушению были привлечены силы 40-й пожарно-спасательной части МЧС и добровольная пожарная команда сельского поселения «Новоселенгинск».

«В настоящий момент открытое горение ликвидировано, продолжается разбор и проливка конструкций. Задействованы 7 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.


Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС.

Фото: МЧС Бурятии

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