В Бурятии продолжают гореть леса

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три лесных пожара - в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Причиной возгораний сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Два возгорания на площади 31,5 га в Курумканском и Северо-Байкальском районах удалось ликвидировать.«На утро 12 августа в республике действует 13 лесных пожаров на общей площади 602 га - в Баргузинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 210 человек, задействовано 11 единиц лесопожарной техники. Угрозы населенным пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.Фото: РАЛХ