Происшествия 12.08.2024 в 09:33

В Бурятии продолжают гореть леса

За сутки возникло три новых возгорания
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжают гореть леса
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три лесных пожара - в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Причиной возгораний сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Два возгорания на площади 31,5 га в Курумканском и Северо-Байкальском районах удалось ликвидировать.

«На утро 12 августа в республике действует 13 лесных пожаров на общей площади 602 га - в Баргузинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 210 человек, задействовано 11 единиц лесопожарной техники. Угрозы населенным пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

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