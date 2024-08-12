Происшествия 12.08.2024 в 10:04

В Улан-Удэ продолжаются поиски 83-летней бабушки

Найти пожилую женщину пока не удалось
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ продолжаются поиски 83-летней бабушки
Полиция Улан-Удэ продолжает поиски 83-летней Зои Петуховой. Напомним, днем 4 августа пенсионерка ушла из дома на ул. Мокрова и не вернулась. Пожилую женщину объявили в розыск 9 августа, но пока найти её не удалось.

Приметы: азиаткой внешности, рост 155-160 сантиметров, на вид около 80 лет, среднего телосложения, волосы седые волнистые, глаза голубые.

Была одета: куртка до колен салатного цвета, фиолетовый шарф, штаны серого цвета, кроссовки темно-зеленого цвета, на голове повязка шерстяная бежевого цвета с узорами.

Особые приметы: носит очки темного цвета, при себе имела трость.

При наличии какой- либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-902-458-37-54, 8-914-056-68-98, 8 (3012) 43-02-02, 102.
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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

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