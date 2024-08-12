Происшествия 12.08.2024 в 10:53

В Улан-Удэ из окна дома выпал 2-летний ребенок

Малыш облокотился на москитную сетку
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ из окна дома выпал 2-летний ребенок

Сегодня утром, 12 августа, случайный прохожий стал свидетелем несчастного случая. Улан-удэнец увидел, как маленький ребенок вывалился из окна третьего этажа многоэтажки на ул. Ринчино, 8.

- Прибывшим на место происшествия сотрудником ПДН установлено, что пока мама 2-летнего ребенка отлучилась в другую комнату, мальчик открыл окно, облокотился на противомоскитную сетку и выпал с 3-го этажа. В настоящее время малыш осматривается прибывшими медицинскими работниками. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали в МВД республики.

Полиция Бурятии призывает родителей малолетних детей не оставлять окна открытыми и, в целом, избегать ситуаций, когда малыши могут оказаться без присмотра взрослых.

Это чревато неприятными, а порой даже непоправимыми последствиями, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

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