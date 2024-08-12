В Бурятии водитель «Оки» сбил пешехода

Еще один наезд на пешехода произошел в воскресенье днем в Прибайкальском районе в местности «Безымянка». Там 44-летний водитель автомобиля «Тойота Вокси», ехавший со стороны Курумкана в направлении Улан-Удэ, сбил 57-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.





Смертельное ДТП произошло в субботу днем в Тункинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Ока», ехавший по дороге Зактуй – Аршан, неподалеку от села Тунка сбил 66-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.Фото: ГИБДД Бурятии