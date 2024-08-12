В Улан-Удэ байкер врезался в «Ниссан» и сломал ногу

ДТП произошло вечером 11 августа на ул. Железнодорожников в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летний водитель мотоцикла «Ямаха» не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Ниссан». В результате столкновения байкер получил открытый перелом голени. Мотоциклиста госпитализировали в БСМП. Как уточнили в Госавтоинспекции, прав категории «А» мужчина не имел.Фото: ГИБДД Бурятии