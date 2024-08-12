В Улан-Удэ безработный присвоил забытый в магазине телефон

Днем 7 августа в полицию Улан-Удэ обратилась 39-летняя горожанка. Она рассказала, что накануне в одном из магазинов на улице Ленина неизвестный тайно похитил телефон сына.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался ранее судимый 54-летний безработный житель города. Мужчина рассказал, что, находясь в магазине, заметил лежащий на столе телефон. Злоумышленник воспользовался моментом, и проходя мимо, забрал смартфон, и скрылся», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. С подозреваемого мужчины взяли подписку о невыезде.Фото: МВД Бурятии