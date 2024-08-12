Происшествия 12.08.2024 в 12:27

В Бурятии после госпитализации исчез молодой мужчина

Житель Муи ушел из больницы в неизвестном направлении
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии после госпитализации исчез молодой мужчина

Сотрудниками уголовного розыска Улан-Удэ разыскивается 38-летний уроженец села Усть-Муя Муйского района Владимир Пылаев. Известно, что мужчина приехал в столицу 30 июля и заселился в один из городских хостелов.

- 5 августа он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Городскую больницу №4, но от госпитализации отказался и ушел в неизвестном направлении, - рассказали в полиции республики.

Приметы мужчины: европейской внешности, рост около 165-170 см, среднего телосложения, на вид примерно 40 лет, волосы короткие с залысиной на макушке. Предположительно был одет в серую футболку, черные спортивные штаны и сандалии черного цвета.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении в полиции просят сообщить по телефонам: 8 (983) 535-60-91, 8(924) 390-60-60, 44-02-02 или 102.

Фото: МВД РБ           

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