Происшествия 12.08.2024 в 12:46
Пятиклассника, который ставил детей на колени, отправили в спецприёмник
12-летнего мальчика обвиняли в надругательстве, вымогательстве и кражах
Текст: КП-Новосибирск
Под Новосибирском 12-летний подросток попал в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей после многочисленных жалоб на его поведение. Школьника обвиняли в издевательствах над детьми помладше, в том числе надругательстве. Также он был замечен в кражах и вымогательствах, сообщает КП-Новосибирск.
- Его определили в спецприемник, куда конкретно — никто не сообщает по закону. Это было решение суда, поэтому в посёлке его не видим, — сообщила мать мальчика, которого подросток ставили на колени.
Скандал случился 24 мая в одном из поселков Новосибирской области. По словам местных жителей, 12-летний Леша (имя изменено) с одногодками поймали второклассника, завели его в рощу и начали измываться — ставили на колени, плевали в него, а потом надругались. После ЧП посыпались жалобы: Алексей унижал и других детей, например заставил третьеклассника извиняться на коленях за то, что мальчик гулял «на его территории».
- Сын мне про этот случай не рассказывал, так как боялся Лешу. А я узнала, посмотрев видео, которое стало гулять по чатам, — рассказала мама мальчика.
После огласки в посёлке уже стало невыносимо жить самому хулигану. Старшеклассники поймали его и тоже заставили извиняться на камеру.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина увидела ролики и обратила внимание на них правоохранителей. Родители младшеклассников в свою очередь написали коллективное письмо в министерство образования Новосибирской области с просьбой обезопасить своих детей в школе.
- По результатам деяний, запрещенных уголовным законом, действительно неоднократно проводились проверки следователями отдела МВД России и две проверки следователями СКР, по результатам которых отказано в возбуждении уголовных дел, так как подросток не достиг возраста в 14 лет. В настоящее время в районном суде решается вопрос о помещении подростка в учреждение закрытого типа, — сообщили родителям в СКР по Новосибирской области. И в итоге суд решил на время изолировать мальчика, от которого уже пострадали несколько детей.
Фото: «Номер один»
- Его определили в спецприемник, куда конкретно — никто не сообщает по закону. Это было решение суда, поэтому в посёлке его не видим, — сообщила мать мальчика, которого подросток ставили на колени.
Скандал случился 24 мая в одном из поселков Новосибирской области. По словам местных жителей, 12-летний Леша (имя изменено) с одногодками поймали второклассника, завели его в рощу и начали измываться — ставили на колени, плевали в него, а потом надругались. После ЧП посыпались жалобы: Алексей унижал и других детей, например заставил третьеклассника извиняться на коленях за то, что мальчик гулял «на его территории».
- Сын мне про этот случай не рассказывал, так как боялся Лешу. А я узнала, посмотрев видео, которое стало гулять по чатам, — рассказала мама мальчика.
После огласки в посёлке уже стало невыносимо жить самому хулигану. Старшеклассники поймали его и тоже заставили извиняться на камеру.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина увидела ролики и обратила внимание на них правоохранителей. Родители младшеклассников в свою очередь написали коллективное письмо в министерство образования Новосибирской области с просьбой обезопасить своих детей в школе.
- По результатам деяний, запрещенных уголовным законом, действительно неоднократно проводились проверки следователями отдела МВД России и две проверки следователями СКР, по результатам которых отказано в возбуждении уголовных дел, так как подросток не достиг возраста в 14 лет. В настоящее время в районном суде решается вопрос о помещении подростка в учреждение закрытого типа, — сообщили родителям в СКР по Новосибирской области. И в итоге суд решил на время изолировать мальчика, от которого уже пострадали несколько детей.
Фото: «Номер один»
Тегинасилие