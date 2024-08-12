В Улан-Удэ резко выросло число взломов личных кабинетов Госуслуг

За семь месяцев текущего года в Бурятии зарегистрировано 3254 преступления в сфере IT-технологий. Отмечен рост на 9 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Но по городу Улан-Удэ произошло снижение на 3 процента (совершено 2018 таких преступлений).Похищение денег с банковских карт, банковских счетов показало в Улан-Удэ снижение на 34 процента. Совершено 396 преступлений. Но тревожит положение со взломом аккаунтов граждан на портале Госуслуг. В столице республике отмечено 388 взломов за семь месяцев - рост 270 процентов (по Бурятии, в целом, рост еще больше - почти на 500 процентов).Ущерб от киберпреступников составил по городу - 222 млн рублей, что на несколько процентов меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Полиция объясняет это проведением массовых профмероприятий. Сотрудники МВД проводят массу встреч с горожанами, рассказывают, как уберечься от телефонных мошенников, выезжают в трудовые коллективы. Идет до 17 встреч в день. Но по республике, к сожалению, случился подъем на 7 процентов, до более 340 млн.«Чтобы не стать жертвами мошенников по взлому личных кабинетов Госуслуг, никогда и никому не сообщайте коды, которые вам приходят в смс-сообщениях или в мессенджерах. В профиле Госуслуг также необходимо отозвать все свои согласия, связанные с банками и иными государственными, негосударственными учреждениями. Свои неиспользуемые абонентские номера обязательно открепите от портала Госуслуг», - говорят полицейские Улан-Удэ о некоторых профилактических мерах, простых, но эффективных.Особое внимание также следует уделить детям. Мошенничества совершаются, в том числе, с их вовлечением в процесс обмана. И это имеет сейчас большое распространение.«Недавно в Улан-Удэ девочка, учащаяся 3 класса, играла в игру в Интернете. Она в данной игре якобы выиграла приз. Мошенники связались с этой девочкой, попросили ее сфотографировать сотовые телефоны (экраны) отца, матери - сфотографировать банковское приложение, которое там имелось. Манипулируя всеми действиями ребенка, который все делал по их указаниям, мошенники оформили кредиты на отца и мать. Данные денежные средства были перечислены на счета злоумышленников», - рассказывают в полиции Улан-Удэ.Правоохранители призывают родителей установить на свои телефоны пароли, которые будут неизвестны детям. Обязательно нужно поговорить с детьми, чтобы они, сталкиваясь с подобными ситуациями, сразу рассказывали об этом родителям.Когда происходит такое преступление, родители уверяют, что их ребенок не знает пароля от банковского приложения, от телефона. Но, когда полицейские начинают разбираться, то оказывается, что дети с легкостью разблокируют телефоны, легко входят в банковские приложения родителей.За 7 месяцев удалось предотвратить в Улан-Удэ мошенничеств на общую сумму 47 млн рублей.«Огромная работа проводится с банками. Менеджеры при выдаче кредита в обязательном порядке задают вопросы, у них есть соответствующие опросники», - говорят в полиции.Если возникают подозрения, а тем более, если сумма кредита существенная, работники банков приглашают сотрудников МВД. Последние прибывают в течение 15 минут в банк и все вместе с клиентом рассматривают сложившуюся ситуацию, убеждают не совершать ошибку, не идти на поводу у мошенников. Именно так удалось уберечь улан-удэнцев от перечисления преступникам указанных 47 млн рублей. Подозрительными признаками может оказаться то, что в момент посещения банка клиент постоянно находится с кем-то на связи по телефону или человек не может внятно рассказать о цели получения кредита, уклоняется от ответа на вопросы оператора банка и т. д.Граждан заманивают в сети мошенников самыми разными способами. Например, человек может «клюнуть» на предложение проставлять лайки на маркетплейсах и получать за это деньги. Да, «лайкеру» за первый день могут перевести 300 рублей, и даже не только за первый, а потом «разогретому» человеку говорят, что на маркетплейсе можно зарабатывать и больше, что есть возможность инвестировать в товар и прибыль окажется крупнее, чем от лайков. В итоге доверчивый человек теряет деньги, зачастую взятые в кредит.Фото: «Номер один»