Житель Бурятии получил 10 лет за поджог релейного шкафа

В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в государственной измене и диверсии. Как сообщили в республиканском УФСБ, по заданию спецслужб Украины он поджог релейный шкаф на Восточно-Сибирской железной дороге.Решением суда мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы, первые 3 из которых он проведет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»