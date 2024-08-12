Происшествия 12.08.2024 в 14:24

Житель Бурятии получил 10 лет за поджог релейного шкафа

Мужчину признали виновным в госизмене и диверсии
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии получил 10 лет за поджог релейного шкафа
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в государственной измене и диверсии. Как сообщили в республиканском УФСБ, по заданию спецслужб Украины он поджог релейный шкаф на Восточно-Сибирской железной дороге.

Решением суда мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы, первые 3 из которых он проведет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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диверсия измена

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с 7 по 13 августа

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