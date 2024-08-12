Куриные яйца оказались не по зубам змейке в Бурятии

В Бурятии накануне вновь заметили змею в одном из курятников Гусиноозерска. Местные жители засняли, как маленькая хищница пыжится проглотить куриное яйцо.

- Змея заползла в курятник и попала на видео, но в этот раз яйца оказались ей не по зубам, - пишут в группе Заиграевской газеты «Вперёд».

Ранее «Номер один» сообщал, что вылазки змей участились по всей республике из-за очень жаркой погоды. Жители Гусиноозерска в конце июля жаловались, что змеи уже замучили их. Они все чаще стали разорять курятники.

Также фиксировались и случаи нападения змей на людей, в частности от них пострадали шестеро детей и одна взрослая женщина, которую укусила гадюка.

Фото: скриншот видео «Весь Гусиноозерск»