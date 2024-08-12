Происшествия 12.08.2024 в 16:00
В Улан-Удэ прокуратура и следком проверяют семью, где ребенок выпал из окна
Известно, что в квартире жили две сестры с детьми
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии организовал доследственную проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна третьего этажа дома на улице Ринчино в Улан-Удэ.
Как рассказали в следственном ведомстве, по предварительным данным, в квартире проживали две сестры со своими детьми. Утром 12 августа двухлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник с открытым окном, оперся на москитную сетку и с ней выпал наружу. При падении и ударе о землю ребенок получил опасные травмы и был госпитализирован.
«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в Следственном комитете.
Свою проверку также проводит прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ. По её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в следственном ведомстве, по предварительным данным, в квартире проживали две сестры со своими детьми. Утром 12 августа двухлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник с открытым окном, оперся на москитную сетку и с ней выпал наружу. При падении и ударе о землю ребенок получил опасные травмы и был госпитализирован.
«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в Следственном комитете.
Свою проверку также проводит прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ. По её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: «Номер один»
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