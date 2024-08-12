В Улан-Удэ третьеклассница оставила родителей без 850 тысяч рублей

В Улан-Удэ через 10-летнюю девочку мошенники с легкостью подобрались к деньгам ее родителей. Не понимая что делает, школьница лишила своих маму и папу около 850 тысяч рублей.

9 апреля в полицию города обратился 43-летний местный житель с заявлением о хищении принадлежащих ему и его супруге денежных средств в размере 847 986 рублей.

- В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что 10-летней дочери потерпевшего в популярной интернет-игре от пользователя под ником «Квинки» поступило сообщение о выигрыше. Для того, чтобы получить приз, необходимо было выполнить ряд заданий: сфотографировать разблокированный экран телефона родителей, отправить его незнакомцу, дальше войти в приложения банков, осуществить операции по переводу денежных средств на указанные мошенником счета, - рассказали в МВД республики.

Школьница сделала переводы со счета отца, а далее, по инструкции, оформила потребительский кредит. С банковских счетов только отца дочь перевела денежные средства в общей сумме 547 989 рублей.

- После этого девочка взяла телефон матери и по инструкции пользователя «Квинки» осуществила перевод из личных средств матери в сумме 300 000 рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится розыск причастных к преступлению лиц, - добавили в полиции.

Фото: loon.site