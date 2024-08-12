В Улан-Удэ выпавший из окна малыш находится в реанимации

В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. Несчастный случай произошел сегодня утром, 12 августа, на улице Ринчино.

- Ребенок получает лечение в отделении реанимации. Состояние его крайне тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения жизни мальчика, - комментируют в пресс-службе Минздрава республики.

По предварительным данным, в квартире проживали две сестры со своими детьми. Утром 12 августа двухлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник с открытым окном, оперся на москитную сетку и с ней выпал наружу. При падении и ударе о землю ребенок получил опасные травмы и был госпитализирован.

Следственный комитет Бурятии организовал доследственную проверку. Также ее проводит и прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ. По её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: loon.site