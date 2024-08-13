В Улан-Удэ начался суд над бывшим заместителем министра

В Советский райсуд Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра строительства Бурятии Александра Кочелева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, Александр Кочелев возглавлял созданную в министерстве контрактную службу, которая принимала работы по заключенным госконтрактам.«В мае 2014 года обвиняемый в рамках госконтракта, предусматривающего приобретение жилых помещений в селе Баргузине для детей-сирот, без соответствующего обследования и проведения необходимой экспертизы принял по актам приема-передачи у застройщика 20 жилых помещений в многоквартирном доме. При этом строение имело явные технические и эксплуатационные недостатки внешних и внутренних конструкций. Несмотря на это жилые помещения в нем были переданы сиротам для проживания. В последующем этот многоквартирный дом и квартиры в нем были признаны аварийными и непригодными для проживания, чем был причинен крупный ущерб бюджету и нарушены права потерпевших», - рассказывали в Следственном комитете.Отметим, в ходе расследования бывшего замминистра под стражу брать не стали, ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Напомним, это уже не первое громкое дело, расследованное в Бурятии после строительства некачественного жилья для сирот. Так ранее после длительных судов реальные сроки заключения получили бывший заместитель министра строительства Сергей Рыбальченко и экс-глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов. Им пришлось ответить за приемку непригодных для проживания домов в селе Сотниково.Из-за некачественного жилья для сирот, построенного в Кяхте, под раздачу попал бывший министр строительства республики Федор Трифонов. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 180 тыс. рублей. Однако в связи с истечением срока давности Федор Трифонов был освобожден от наказания. Правда, суд обязал его выплатить причиненный ущерб в сумме почти 20 миллионов рублей.Фото: «Номер один»