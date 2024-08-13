Происшествия 13.08.2024 в 15:06

В Улан-Удэ пропала еще одна пожилая женщина

Пенсионерка имеет проблемы с памятью и не ориентируется в пространстве
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропала еще одна пожилая женщина
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о розыске еще одной пожилой женщины в Улан-Удэ. На этот раз пропала 83-летняя Гуленкова (Мелентьева) Полина Михайловна. С 12 августа местонахождение пенсионерки неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Была одета, предположительно, в футболку, красные штаны, красные тапки. С собой имела черную дамскую сумку.

Известно, что пенсионерка имеет проблемы с памятью и не ориентируется в пространстве.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112.

Напомним, в Улан-Удэ также продолжаются поиски еще одной 83-летней горожанки Зои Петуховой. Днем 4 августа пенсионерка ушла из дома на ул. Мокрова и не вернулась. Пожилую женщину объявили в розыск 9 августа, но пока найти её не удалось.
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