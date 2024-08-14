Происшествия 14.08.2024 в 09:33

Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до 13

За сутки удалось потушить 8 возгораний
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до 13
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Его причиной стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. За этот же период удалось потушить 8 возгораний - в Баргузинском, Курумканском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Еще 6 лесных пожаров локализовано.

«На утро 14 августа в республике действует 13 очагов: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 274 человека, задействовано 27 единиц лесопожарной техники. Общая площадь действующих лесных пожаров в настоящее время составляет 955 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
Теги
Лесной пожар

Все новости

С 10 августа на Байкале действует нерестовый запрет
14.08.2024 в 10:12
В Улан-Удэ полмесяца не могут найти молодого мужчину
14.08.2024 в 09:58
В Улан-Удэ уровень воды в реках вновь снизился
14.08.2024 в 09:55
В Бурятии грузовик свалился в реку и утонул
14.08.2024 в 09:42
В Улан-Удэ поменялось расписание маршрута № 95
14.08.2024 в 09:36
Виновник лесного пожара в Бурятии выплатит полмиллиона
14.08.2024 в 09:35
Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до 13
14.08.2024 в 09:33
Оплатите нерпам психолога!
14.08.2024 в 09:00
Алименты и единое пособие
14.08.2024 в 09:00
В Бурятии из-за туристов резко выросли цены на авиабилеты
14.08.2024 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
В Улан-Удэ полмесяца не могут найти молодого мужчину
Последний раз его видели в городе еще в июле
14.08.2024 в 09:58
В Бурятии грузовик свалился в реку и утонул
Водитель машины погиб
14.08.2024 в 09:42
Во избежание несчастий в Бурятии закрыли сельский Дом культуры
Стены местного ДК сильно покосило от дождя
13.08.2024 в 17:25
Житель Бурятии до смерти забил родного отца кочергой
Эксперты пришли к выводу, что в момент жуткой расправы мужчина был вменяем
13.08.2024 в 17:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru