Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до 13

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Его причиной стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. За этот же период удалось потушить 8 возгораний - в Баргузинском, Курумканском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Еще 6 лесных пожаров локализовано.«На утро 14 августа в республике действует 13 очагов: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 274 человека, задействовано 27 единиц лесопожарной техники. Общая площадь действующих лесных пожаров в настоящее время составляет 955 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.Фото: РАЛХ